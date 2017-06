Migranti, Msf: "Trasferirli in porto vicino e sicuro"

"Le persone salvate in mare dovrebbero essere trasferite nel più vicino porto di sbarco in cui le loro necessità e vulnerabilità possano trovare una risposta rapida". Medici Senza Frontiere commenta così l'ipotesi di chiudere i porti alle navi straniere che salvano i migranti, paventata dal governo italiano. L'ong ricorda che, da tempo, chiede maggiore sostegno dall'Ue per le operazioni di salvataggio, alle quali "dovrebbero partecipare tutti gli Stati".