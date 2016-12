Migranti, Monaco Baviera in tilt

Oltre 12mila migranti e profughi sono giunti sabato Monaco di Baviera, dove la situazione in fatto di accoglienza comincia a farsi critica. Le autorità hanno fatto appello agli altri Laender ad accogliere più migranti. "Non sappiamo più come fare con i profughi", ha detto il sindaco Dieter Reiter. "Monaco e la Baviera non possono far fronte da sole a questa sfida enorme", ha affermato da parte sua un portavoce del governo locale.