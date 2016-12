Migranti, Mogherini:bene vertice Ue

"Sarà una soluzione non perfetta, ma comunque rivoluzionaria nell'accogliere il principio di solidarietà che fino a qualche giorno fa non era sul tavolo". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per la politica estera Ue, Mogherini a proposito del vertice Ue. Mogherini ha auspicato che, dopo il via libera alla missione navale europea contro gli scafisti, "i leader Ue siano altrettanto coerenti sulla parte interna delle nostre politiche".