Migranti, Mogherini: "Agire uniti" Alfano: "Non è un'invasione"

"E' urgente agire uniti nella #refugeecrisis". Lo scrive l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Federica Mogherini in un tweet, aggiungendo che la questione dell'immigrazione "è nell'agenda" del consiglio informale dei ministri degli Esteri di venerdì e sabato in Lussemburgo , ma anche "nella riunione della Commissione per preparare nuove proposte". "Non siamo in presenza di un'invasione", ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano .

"La verità dei fatti è che ci sono 94mila persone accolte e noi siamo 60 milioni di italiani in 8000 comuni", ha aggiunto criticando l'atteggiamento di Luca Zaia "che dice che ci sono mezzo milione di migranti ma sono quelli regolari che lavorano e aiutano ad aumentare il pil del Veneto".



Alfano: "Lega becera e cialtrona" - Ha attaccato la Lega Nord e il suo segretario Matteo Salvini il ministro dell'Interno a Milano per la festa dell'Unità dove ha partecipato ad un dibattito sull'immigrazione. "L'anno scorso a Milano la Lega ha fatto una manifestazione dove mi ha messo con la barba, chiamato Al-Fano ma solo il becerume e la cialtroneria di alcuni poteva pensare di attribuire al ministro dell'Interno il cambiamento geopolitico, un flusso migratorio come mai prima".



"Il buio della mente può tornare" - "Il buio della mente può tornare". E' stato questo il commento del ministro dell'Interno Angelino Alfano in riferimento alla "marchiatura" dei rifugiati. "Stiamo inseminando l'Europa del virus e del germe del razzismo e della xenofobia", ha detto alla festa dell'Unità a Milano, ribadendo che servono "diritto d'asilo europeo e rimpatrio europeo".



Pinotti: "Ben venga il risveglio Ue" - "Ben venga finalmente il risveglio dell'Europa anche perché lEuropa o risolve in modo solidale i problemi oppure sarà sempre più lontana dai cittadini". Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti a Genova. Ma, ha aggiunto "è un po' triste pensare che questo sia avvenuto dopo tragedie come quella di aprile con centinaia di morti in mare e come quella che abbiamo visto più recentemente dei morti nei Tir".