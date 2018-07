Migranti, missione Sophia: "Non nel mandato, ma salvare è d'obbligo"

Il soccorso "non è nel nostro mandato", ma "un marinaio ha l'obbligo morale di intervenire per salvare vite in mare". Lo ha detto l'ammiraglio Enrico Credendino, comandante di EunavforMed, riferendosi alla missione Sophia, operazione militare dell'Ue che ha l'obiettivo di smantellare il traffico di esseri umani. In 3 anni Sophia ha salvato in mare 44.900 migranti ma, ha aggiunto Credendino, "si tratta del 10% del totale. Non siamo fattore di attrazione".