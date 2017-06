Migranti, Minniti: "Il destino dell'Europa si gioca in Africa"

Quella dell'immigrazione "non è una questione da dibattito politico quotidiano. La si può affrontare solo con un disegno complessivo". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Marco Minniti precisando che è una partita importante per la democrazia e che l'attore principale è l'Europa. "Nei prossimi vent'anni - ha ripreso - il nostro continente si giocherà il suo destino in Africa. Che sarà sempre di più lo specchio dell'Europa, non dell'Italia".