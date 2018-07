Migranti, ministro Moavero: porti in Italia aperti fino alla modifica della missione Sophia

"Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , dopo aver incontrato a Berlino il collega tedesco Heiko Maas. Nel frattempo, ha aggiunto il ministro, "l'Italia garantirà l'approdo nei propri porti di tutte le persone salvate".

"Non si tratta di una nuova missione - ha specificato Moavero - ma di nuove regole nelle quali l'operazione Sophia deve continuare".



Martedì proposta Ue su sbarchi e centri controllati - Sbarchi e centri controllati: ecco i punti principali della proposta sui migranti che la Commissione europea presenterà martedì. Questo testo sarà sul tavolo alla riunione degli ambasciatori dei 28 (Coreper). Nel documento - secondo quanto si apprende - si dovrebbe fare riferimento ai centri negli Stati membri in base alla conclusioni raggiunte al Consiglio europeo di fine giugno e dunque su base volontaria e del sostegno europeo a riguardo. Si tratterà di indicazioni e non di regole sulle quali gli Stati membri si confronteranno.