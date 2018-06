Migranti, ministro Malta: "Da Italia vera disumanità"

"Fino a quando la nave Lifeline è stata vicino all'Italia, solo silenzio da parte di Danilo Toninelli. Poi se ne è accorto quando la nave ha attraversato la Sar di Malta. Perché i migranti non sono stati messi in porto dall'Italia come sta chiedendo a Malta? Questa è la vera disumanità". Così su Twitter il ministro dell'Interno maltese Michael Farrugia. Immediata la risposta di Toninelli: "Ricordo che l'Italia non coordinava l'operazione Lifeline".