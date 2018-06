Migranti, ministro della Difesa: "Nell'area di soccorso libica deve agire la Libia"

"Se l'emergenza, con il gommone dei migranti in difficoltà, avviene in area Sar di ricerca e soccorso libica è la Libia che deve intervenire". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, aggiungendo che il governo italiano è pronto a fornire ulteriori mezzi alla Guardia costiera libica. "La Guardia costiera libica è stata formata dalla nostra Guardia costiera e ha tutte le capacità per poter agire", ha affermato.