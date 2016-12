Migranti, Merkel: soluzione lunga

"Non c'è una cura rapida per la crisi dei migranti" che ha visto arrivare in Europa centinaia di migliaia di persone in fuga da guerre e persecuzioni: lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, parlando all'Assemblea Generale dell'Onu. "Alla fine tutti, sia i rifugiati che i Paesi che accolgono i migranti, sanno che non ci può essere una sola soluzione al problema", ha detto Merkel, precisando che bisogna agire sulle cause alla radice della crisi.