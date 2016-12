Migranti,Merkel:serve flessibilità

Parlando della gestione dell'emergenza profughi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha invocato "flessibilità" da parte della Germania, ricordando che il Paese l'ha dimostrata in diverse occasioni "nel salvataggio delle banche e nell'uscita dal nucleare". "Serve coraggio", ha aggiunto, ribadendo che non c'è tolleranza per chi non rispetta la dignità dei richiedenti asilo.