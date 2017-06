Migranti, Merkel: "Rafforzare Ue per diventare più flessibili"

"Il rafforzamento dell'Ue" è stato il tema conduttore di questo vertice "per diventare più resilienti di fronte alle sfide globali", come il problema dei migranti. Lo ha detto Angela Merkel al termine del vertice Ue, sottolineando che il summit ha dimostrato che siamo "capaci di azioni comuni" e che "possiamo mostrare risultati tangibili per la nostra gente", in uno spirito di "rinnovata fiducia".