Migranti,Merkel:posata prima pietra

Il raggiungimento dell'accordo sull'emergenza immigrazione è stato "un test per l'Europa" secondo il cancelliere tedesco Angela Merkel. Che spiega come "oggi abbiamo fatto la posa della prima pietra dell'edificio, ora dobbiamo fare ulteriori passi in avanti. E' un contributo e non la soluzione del problema migratorio" ma garantisce che i rifugiati abbiano "condizioni umane", e "l'Europa deve dimostrare che è un continente di valori e solidarietà".