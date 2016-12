Migranti,Merkel: no stop in Balcani

Angela Merkel ha criticato lo sbarramento opposto ai migranti lungo la rotta balcanica. "Questa non è la soluzione dell'intero problema", ha affermato la cancelliera. "Ogni sera in televisione vediamo le immagini di profughi sulle coste greche e alla lunga questo non può andare bene, non possiamo farci belli in 27 Paesi e lasciare la Grecia da sola ad affrontare tutti i problemi", ha aggiunto.