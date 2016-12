Migranti, Merkel: Italia non sola

"Non è vero che abbiamo lasciato sola l'Italia". Lo ha detto Angela Merkel in un talk show televisivo a proposito dell'emergenza profughi. "Abbiamo guardato i dati dei richiedenti asilo in Italia e in Germania dal 2012: e nel migliore dei casi, quelli in Italia erano un terzo di quelli arrivati in Germania per ciascuno di questi anni", ha spiegato la cancelliera.