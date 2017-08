Migranti, Merkel: "Italia e Grecia non possono essere lasciate sole"

"Tutti in Europa devono accettare che il vecchio sistema-Dublino non è sostenibile. Non è possibile che la Grecia o l'Italia da sole debbano sopportare tutti gli oneri dell'emergenza migranti solo perché la loro posizione geografica è quella che è". La cancelliera tedesca Angela Merkel lo ha detto alla Welt am Sonntag, alla vigilia del vertice di Parigi a cui parteciperanno i capi di governo e di Stato di Francia, Italia e Spagna.