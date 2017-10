Migranti, Merkel: "In Libia daremo un sostegno concreto"

"In Libia la situazione deve migliorare, daremo un sostegno concreto perché chi vive in situazioni inaccettabili possa avere un futuro accettabile". Lo ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del summit all'Eliseo sull'emergenza migranti. "Bisogna fare una distinzione - ha aggiunto - tra i migranti economici e chi si candida ad esser davvero un rifugiato, serve una discussione con l'Onu per fermare" l'immigrazione clandestina.