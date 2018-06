Migranti, Merkel: "E' sfida europea, serve risposta Ue"

Quella delle migrazioni è "una sfida europea che ha bisogno di una risposta europea". E' quanto dice Angela Merkel tornando a parlare di uno dei temi più caldi per il suo governo, in stallo per lo scontro tra la stessa cancelliera il suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer, che vorrebbe respingere alcuni richiedenti asilo al confine. La Merkel si oppone all'azione unilaterale, sostenendo che indebolirebbe l'Unione europea.