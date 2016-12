Migranti, Merkel: dobbiamo difendere Schengen, rischio nazionalismi

"L'Europa deve dimostrare di essere una forza valida nel mondo. Sull'emergenza migranti si pone la questione dei confini esterni, dobbiamo difendere il trattato di Schengen altrimenti si rischia di ricadere nei nazionalismi". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa a Roma con il premier Matteo Renzi. "E' in gioco il futuro dell'Europa, bisogna risolvere i problemi in modo diverso dalla chiusura dei confini", ha aggiunto.