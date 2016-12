Migranti, Merkel bacchetta Austria

Angela Merkel torna a criticare l'Austria sulla questione profughi. "Sono dell'idea che questa decisione unilaterale dell'Austria e di conseguenza quella assunta dai Paesi balcanici porta meno profughi a noi, ma dall'altro lato mette la Grecia in una situazione difficile". "Il problema non è risolto, per questo mi impegno per una vera soluzione europea", ha aggiunto la cancelliera tedesca parlando alla radio MDR.