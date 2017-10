Migranti, Merkel accetta di limitare il numero di rifugiati in Germania

Angela Merkel ha accettato per la prima volta l'ipotesi di un "tetto" annuale al numero dei rifugiati accolti dalla Germania: non dovrà superare i 200mila in un anno. La cancelliera ha ceduto alle pressioni del suo alleato Cdu, che spinge per un inasprimento sull'accoglienza dopo le recenti elezioni politiche, nelle quali il suo partito ha perso quota e la formazione di estrema destra anti-immigrati Afd ha messo a segno un exploit.