Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump

La first lady Melania Trump avrebbe fatto pressione sul marito affinché cambiasse la sua linea sull'immigrazione illegale alla frontiera con il Messico e in particolare sulla pratica di separare i bambini dai genitori. Lo riferisce la radio pubblica Usa Npr, citando fonti della Casa Bianca. "Gliene ha parlato fin dall'inizio" della vicenda, ha detto a Npr una fonte. Nella notte Trump ha firmato un ordine esecutivo per "tenere unite le famiglie".