Migranti, media: Germania spenderà 93 miliardi di euro in 5 anni

Il governo tedesco spenderà 93,6 miliardi di euro per i rifugiati nei prossimi 5 anni. Lo riporta il settimanale Der Spiegel citando un documento del ministero delle Finanze. Gran parte dei fondi finanzierà servizi di base tra i quali la casa e le lezioni di lingua ma le risorse serviranno anche per sostenere gli sforzi per evitare che la gente lasci i Paesi di origine cercando rifugio in Germania.