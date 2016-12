Migranti,Mattarella: serve Ue unita

Per governare il fenomeno "epocale" dell'immigrazione "occorre un'assunzione di responsabilità da parte dell'Unione europea" perché si tratta di "un fenomeno che richiede di essere governato non da singoli paesi ma da una gestione comune europea". Lo ha detto il presidente Mattarella parlando da Vienna con il suo omologo Heinz Fischer. Il presidente austriaco ha aggiunto: "Per i rifugiati necessario vertice straordinario".