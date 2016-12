Migranti, Mattarella: "No ai muri"

"L'impatto della crisi migratoria sul processo di integrazione continentale si sta rivelando ben più problematico rispetto alla crisi dell'euro". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla Columbia University di New York. "E' dalla Seconda guerra mondiale che non si verificava un evento di queste proporzioni", ha ricordato Mattarella per il quale sui migranti non basta "deviare il traffico o alzare muri e fili spinati".