Migranti, Mattarella: "No a muri"

"Erigere muri e barriere non rappresenta una soluzione" al dramma dei migranti. Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, spiegando come "risposte ad emergenze umanitarie come quelle di migranti e rifugiati, con le quali Africa e Europa si confrontano, richiedono assunzione e condivisione di responsabilità, capacità di visione e di leadership che sappia coniugare sicurezza, solidarietà e rispetto dei valori e della dignità umana".