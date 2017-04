Migranti, Marine Le Pen attacca il Papa e la Chiesa: non facciano politica

A proposito del Pontefice e dell'immigrazione, ha detto: "Che lui faccia appello alla carità, all'accoglienza dell'altro, dello straniero, non mi sciocca", ma "che voglia degli Stati che vadano contro l'interesse dei popoli non ponendo condizioni all'accoglienza di un'immigrazione importante riguarda la politica e può costituire interferenza, perché lui è anche il capo di uno Stato".



Alla domanda se inviterebbe il Santo Padre una volta eletta all'Eliseo, la candidata Fn risponde: "Con grande piacere". Le Pen sottolinea inoltre di avere una "visione rigorosa della laicità".



A quanto al matrimonio gay, non esclude il ricorso il "referendum" per decidere su "questo genere di dibattito". In Francia, le nozze tra persone dello stesso sesso sono state riconosciute dal presidente Francois Hollande, con la legge sul cosiddetto 'Mariage pour tous'.