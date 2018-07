Migranti,Malta: obblighi rispettati, barcone era diretto a Lampedusa

"Malta ha soddisfatto tutti gli obblighi previsti dalle convenzioni internazionali". Così un portavoce del governo maltese in merito al barcone con a bordo 450 migranti. Quando ne è stata notificata la presenza, ha sottolineato, la nave era a circa 53 miglia nautiche da Lampedusa e 110 miglia da Malta. Le persone a bordo avrebbero espresso l'intenzione di procedere verso Lampedusa: "Dato che erano in alto mare, non avevamo autorità per dare istruzioni".