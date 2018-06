Migranti, Malta: Lifeline parta per evitare escalation

La "Lifeline ha violato le regole ignorando le direttive italiane nell'area di ricerca e soccorso davanti alla Libia. Dovrebbe spostarsi dalla sua posizione verso la sua destinazione originaria per prevenire escalation". Lo scrive il premier maltese Joseph Muscat su Twitter, sottolineando come "nonostante non abbia alcuna responsabilità Malta ha consegnato forniture umanitarie e le forze armate hanno soccorso una persona".