Migranti,Madrid:urge piano Marshall

Per la Spagna "serve una politica comune europea per l'asilo", oltre che "un piano Marshall per l'Africa per affrontare alla radice le cause delle migrazioni economiche". In vista dell'imminente Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno Ue, il governo di Madrid, che a luglio aveva espresso dubbi sul piano di quote, ha annunciato di accogliere "15mila nuovi richiedenti asilo che si aggiungono ai 2.800 già accettati".