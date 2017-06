Migranti, Macron: "Sosteniamo l'Italia, ma aiuto solo ai profughi"

Per l'emergenza migranti la Francia "deve fare la sua parte su chi chiede rifugio". Lo assicura Emmanuel Macron affermando: "Noi sosteniamo l'Italia". Ma aggiunge che una questione diversa è quella "dei rifugiati economici". Questo, dice, "non è un tema nuovo: l'80% dei migranti che arrivano in Italia sono migranti economici. Non dobbiamo confondere". Macron dichiara poi che a Ventimiglia i due Paesi hanno "una collaborazione esemplare".