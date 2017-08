Migranti, Macron: "La Francia non sempre ha fatto la sua parte"

"Esprimo la solidarietà all'Italia, la Francia non ha sempre fatto la sua parte per quanto riguarda i rifugiati, ma stiamo accelerando i processi". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron durante il trilaterale con Paolo Gentiloni e Angela Merkel a Trieste. Macron ha promesso che Parigi farà la sua parte: "E' un dovere, ma non possiamo accogliere anche i migranti economici", ha spiegato. "Dobbiamo affrontare insieme ogni sfida", ha aggiunto la Merkel.