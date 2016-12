Migranti, Londra pronta a inviare altra nave per aiutare la Libia

La Gran Bretagna è pronta a inviare un'altra nave da guerra nel Mediterraneo per aiutare la Libia nella lotta contro i trafficanti di essere umani e di armi. Lo riferiscono fonti a margine del G7 in Giappone. Londra ha una sola nave nella zona e per poterne inviare un'altra l'Ue deve estendere il mandato delle sue operazioni navali.