Migranti, Londra accoglierà tremila bambini rifugiati

La Gran Bretagna accoglierà tremila bambini rifugiati dal Medio Oriente e dal Nord Africa, come ha annunciato il ministero per l'Immigrazione. La decisione arriva dopo diversi appelli lanciati a Londra da parte delle organizzazioni umanitarie. Il programma si aggiunge a quello avviato per dare ospitalità a 20mila profughi siriani e sarà realizzato in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.