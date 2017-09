Migranti Libia, Copasir: accordi con capitribù non con trafficanti

"Accordi sono stati fatti dall'Italia non con i trafficanti, ma con i rappresentanti istituzionali libici, che non sono come da noi i sindaci democraticamente eletti, ma potremmo definirli i capivillaggio". Lo ha spiegato Giacomo Stucchi, presidente del Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza), commentando alcune inchieste giornalistiche su presunti pagamenti, da parte di Roma, ai trafficanti di uomini per bloccare i migranti.