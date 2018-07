Migranti, Libia: "Calunnie da Open Arms, chiediamo un'indagine neutrale"

"Smentiamo e rigettiamo categoricamente le calunnie" rivolte dalla Ong Open Arms alla Guardia costiera libica sul caso dei migranti morti in un naufragio nel Mediterraneo . E' quanto si legge in un comunicato dello Stato maggiore navale libico: "E' illogico che una pattuglia salvi 165 migranti e lasci due donne e un bambino". Per questo le autorità della Libia chiedono "una commissione d'inchiesta neutrale" sulle accuse rivolte alla Guardia costiera .

"Consigliamo a questa organizzazione spagnola di operare in acque spagnole, dove si registra un afflusso crescente di migranti illegali provenienti dall'Africa occidentale e dal Marocco. È bizzarro che un'organizzazione non governativa spagnola ripeschi i migranti illegali nelle acque libiche e li porti in Italia, come se la Libia e l'Italia fossero due stati sotto la Corona spagnola. Questo mina in modo chiaro la sovranità della Libia e dell'Italia", si legge ancora nella nota.



Parlando ancora del presunto mancato salvataggio dei profughi in mare, i libici hanno sottolineato che "questa non è la nostra morale e questi non sono i nostri valori religiosi e umanitari. Riteniamo che le notizie diffuse da questa organizzazione siano una bugia e facciano parte di una campagna sistematica guidata dalle Ong".