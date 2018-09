Migranti, Le Maire: per ora la Francia dice no a approdo Aquarius

"Per ora, la Francia dice no". Così il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha risposto alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Me'diterrane'e di aprire il porto di Marsiglia alla nave Aquarius con 58 migranti a bordo. "Ci sono regole europee: una barca che trasporta migranti deve attraccare alla costa europea più vicina, ma oggi non è il porto di Marsiglia quello più vicino".