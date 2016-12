Migranti, le autorità greche lanciano l'allarme epidemie nel campo di Idomeni

Cresce l'apprensione delle autorità greche per il diffondersi di malattie nel campo di Idomeni. Gastroenterite, pidocchi e scabbia rischiano di scatenare epidemie tra gli oltre 10mila profughi bloccati nel campo. E' per questo che attraverso volantini scritti in quattro lingue, tra cui arabo e farsi, le autorità stanno chiedendo ai migranti di spostarsi nei campi in cui le condizioni igieniche sono migliori.