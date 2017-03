Migranti, la Turchia all'Ue: "Bisogna rivedere gli accordi"

Il ministro turco per l'Europa, Omer Celik, ha annunciato di voler rivedere l'accordo con l'Ue sui profughi. Gli fa eco il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu che ha sottolineato: "L'Unione europea liberalizzi i visti per i turchi o l'intesa salta". L'anno scorso Ankara e Bruxelles hanno siglato un patto per fermare l'afflusso di siriani in cambio di aiuti e dell'eliminazione della necessità di visti a breve termine per i cittadini turchi.