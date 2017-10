Migranti, la Tunisia blocca nuove partenze di barconi verso Italia

Prosegue l'impegno delle forze dell'ordine tunisine in funzione di controllo delle frontiere. La Guardia nazionale ha fermato a Sfax 5 giovani nell'atto di raggiungere alle isole Kerkennah il luogo deputato per la partenza verso le coste italiane. In un'altra operazione le forze dell'ordine hanno invece arrestato 12 giovani che si accingevano ad imbarcarsi dalle coste di Sidi Mansour (Sfax).