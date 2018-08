Migranti, la Spagna non accoglierà la nave Aquarius

Dopo il rifiuto di Italia e Malta anche la Spagna nega l'attracco alla nave Aquarius, in mare da giorni con 141 migranti a bordo. "La Spagna non è il porto più sicuro perché non è quello più vicino, secondo quanto stabilisce il diritto internazionale", riferiscono fonti del governo, riportate da El Pais. In precedenza, il comune di Barcellona si era invece offerto di accogliere l'imbarcazione dell'Ong.