Migranti, la Marina libica soccorre 263 persone e recupera 11 corpi

La Marina militare libica ha soccorso 263 migranti in due diverse operazioni al largo delle sue coste e ha recuperato 11 corpi. Il portavoce Ayoub Jassem ha precisato che in una prima operazione sono state salvate 83 persone e recuperati 11 corpi al largo delle coste di Sabrata. Nella seconda operazione ne sono state salvate 180 che si trovavano a bordo di due gommoni. I migranti sono stati trasportati a a Tripoli e in un campo profughi a Zawiya.