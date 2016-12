Migranti, la Macedonia riapre le frontiere per 4 ore: passano in 170, 10mila bloccati

La Macedonia ha riaperto per circa quattro ore le frontiere con la Grecia , autorizzando l'ingresso di 170 profughi provenienti da Siria e Iraq. Circa 10mila persone restano tuttavia bloccate al confine tra i due Paesi. Skopje intende autorizzare quotidianamente l'ingresso a un contingente equivalente al numero di persone che la Serbia è pronta ad accettare ogni giorno.

Il confine è stato aperto in due momenti diversi: da mezzanotte e alle 2, quando sono passati in 70, e dalle 6 alle 9, quando sono passate altre cento persone.



La situazione resta molto delicata al confine: il malcontento e la rabbia dei migranti bloccati crescono di giorno in giorno, e le condizioni ambientali e igienico-sanitarie sono sempe più insostenibili.



Massima la concentrazione di forze dell'ordine: la Macedonia, dopo gli scontri di lunedì, ha notevolmente rafforzato il dispositivo di sicurezza con l'afflusso alla frontiera di altre centinaia di poliziotti e militari.