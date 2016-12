Migranti, la Macedonia apre la frontiera In un giorno 8mila profughi in Serbia

Sono almeno 8mila i profughi arrivati nel centro di accoglienza di Presevo, nel sud della Serbia, nelle ultime 24 ore, come riferisce il segretario della Croce rossa locale, Ahmet Halimi. I migranti, arrivati dal Medio Oriente, sono entrati in Serbia passando attraverso la Macedonia, che ha tolto il blocco alle frontiere con la Grecia dopo l'arrivo in massa dei profughi.

Halimi ha precisato all'agenzia di stampa Beta che la registrazione è durata tutta la notte, aggiungendo che un gran numero di rifugiati sta continuando ad arrivare dalla Macedonia.



Al momento, circa 2.000 profughi sono dentro e intorno a Presevo, in un altro centro di accoglienza nel villaggio di Miratovac. Ai profughi vengono forniti cibo e acqua in attesa di essere trasferiti sugli autobus messi a disposizione da Unhcr, che li trasporta a Belgrado.



La stazione ferroviaria di Gevgelija, in Macedonia, si è completamente svuotata, mentre soltanto sabato c'erano più di sei mila profughi. Nella Terra di nessuno, tra la Macedonia e la Grecia, si trovano ancora profughi che in gruppi di 100-200 persone entrano in Macedonia dove vengono registrati e poi trasferiti in Serbia. Da sabato sera, le autorità di Skopje e quelle di Atene hanno avuto diversi incontri in seguito ai quali hanno concordato collaborazione per affrontare l'emergenza profughi ed evitare i problemi alla frontiera dei giorni precedenti.