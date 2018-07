Migranti, la Guardia costiera spagnola soccorre 340 persone

La Guardia costiera spagnola ha soccorso 340 migranti in 12 barconi, dieci dei quali nello Stretto di Gibilterra; fra le persone salvate un migrante che stava tentando la traversata utilizzando una gomma da camion. Dall'inizio di gennaio oltre 16.902 persone sono giunte in Spagna, che si sta trasformando nella meta prescelta per molti migranti, dopo la chiusura di altre rotte mediterranee.