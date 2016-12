Migranti, la grande traversata nei Paesi del corridoio balcanico verso l'Europa

A centinaia i migranti stanno attraversando il confine tra Macedonia e Grecia, nei pressi della città di Gevgelija. Quasi tutti arrivano qui dalla Siria e questo è un passaggio obbligato nella strada verso l'Eurpa. In tanti hanno attraversato i binari nei pressi di Roszke, al confine tra Serbia e Ungheria. Più di 200mila richiedenti asilo sono arrivati in Grecia, 150mila circa in Ungheria e 120mila in Italia, secondo i dati forniti da Juncker.