Migranti, la Aquarius a La Valletta | Malta: "Italia vuole accoglierne parte"

Come annunciato, la nave Aquarius è approdata nel porto de La Valletta , Malta . Sbarcati i 141 migranti a bordo, di cui alcune decine di minori. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione sulla costa maltese, Verena Papke (direttrice generale della sezione tedesca di Sos Mediterranée) ha spiegato nel corso di una conferenza stampa a Berlino che la Aquarius salperà il prima possibile per tornare al largo della Libia . Il governo locale ha fatto sapere di essere stato contattato da Roma per la ridistribuzione dei profughi, alla quale avevano già aderito cinque Paesi.

Dopo diversi giorni passati in mare in attesa di un accordo dei governi europei per la ripartizione delle persone salvate dalla nave in acque libiche, i migranti (provenienti in maggioranza da Eritrea e Somalia) sarebbero dovuti essere trasferiti inizialmente tra Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna. Alla lista, dopo lo sbarco, si è aggiunta l'Italia. I vertici di Malta hanno infatti comunicato che "in seguito all'annuncio di un'azione di cooperazione congiunta tra cinque Stati membri per ridistribuire tutti gli immigrati a bordo dell'Aquarius, il governo italiano ha contattato il governo maltese per partecipare all'iniziativa".



Il direttore generale di Medici senza frontiere Germania, Florian Westphal, ha riferito che la maggior parte dei migranti in questione è malnutrita e porta ferite dei maltrattamenti subiti prima della partenza.