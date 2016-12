Migranti, l'Onu: "L'Ue sia coraggiosa e li accolga, c'è posto per un milione"

20:23 - L'Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Raad Al Hussein ha esortato l'Unione europea a compiere "passi coraggiosi" in materia di immigrazione. "L'Ue dispone delle capacità per dare rifugio a un milione di profughi provenienti dai conflitti in Siria o in Libia", ha affermato Al Hussein. "Ora basta demonizzare i rifugiati, chiedo ai Paesi dove vi è pace e benessere di prendere posizione contro questa tendenza molto pericolosa", ha ribadito.

Migranti, tensioni al confine di Ventimiglia di Antonio Bartolomucci

L'appello delle Nazioni Unite giunge proprio nel giorno in cui, complice la presenza di molti migranti al confine tra Italia e Francia, l'Europa si divide e il premier italiano, Matteo Renzi, lancia il suo piano B.



Intervenendo al Consiglio Onu per i diritti umani, riunito in sessione a Ginevra, Zeid ha aggiunto: "Le risorse attualmente impiegate in sistemi di controllo delle frontiere non efficaci potrebbero essere investite per massimizzare i benefici offerti da canali di migrazione regolare". Poi si è congratulato con la recente determinazione dell'Ue di affrontare la migrazione in modo più globale e per l'intensificazione delle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.



"Basta alla demonizzazioni dei migranti" - L'Alto commissario Onu per i diritti umani ha poi stigmatizzato "la frequente demonizzazione dei migranti: chiedo a voi tutti di prendere posizione contro questa tendenza molto pericolosa". Ed ha denunciato il "fallimento della comunità internazionale nel proteggere i diritti dei migranti".