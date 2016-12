Migranti, l'Austria reintroduce i controlli al confine con Ungheria

L'Austria ha reintrodotto i controlli alla frontiera con l'Ungheria. La polizia effettua verifiche sui veicoli ai principali punti di accesso mentre i militari pattugliano altri tratti di confine. Le autorità austriache hanno spiegato che i controlli servono ad assicurare che nessuno entri illegalmente nel Paese e per prevenire il flusso di migranti dal resto dell'Ue. Non è stato specificato per quanto tempo dureranno i controlli.