Nonostante l'annuncio della marcia indietro sul muro da parte del ministro dell'Interno austriaco, Vienna fa sapere che continua la costruzione della barriera al Brennero . Un portavoce della polizia tirolese ha detto: "Sono già stati predisposti i pilastri e nei prossimi giorni sarà fissato il tetto della struttura che, come al valico di Spielberg con la Slovenia, sarà usato per identificare i migranti in arrivo, sempre che lo si ritenga necessario".

Intanto, il governo di Vienna ha dislocato nelle immediate vicinanze del confine del Brennero, in territorio tirolese, cinquanta poliziotti che hanno il compito di impedire ai migranti l'accesso in Austria. Alcuni agenti sono di stanza nei pressi del casello di Schoenberg, dove gli automobilisti che viaggiano sull'autostrada devono pagare il pedaggio, ad una trentina di chilometri dal confine prima di passare il ponte Europa. Altri poliziotti sono dislocati sulla strada statale da Gries am Brenner (la prima località dopo il confine italo-austriaco) e Innsbruck per controllare i veicoli in transito.



Secondo la polizia non si tratta di posti di blocco né di controlli al confine stesso, ma di controlli nell'ambito degli accordi di Schengen. Controlli vengono anche effettuati sui treni internazionali e regionali, "per contenere il numero di persone che entrano in modo irregolare nel territorio austriaco".